Русский бизнесмен в Шанхае: «Я выдвигал свою кандидатуру на должность мэра Владивостока»

29 января жители Азии отмечают Новый год по лунному календарю. В России этот праздник с народным названием «китайский Новый год» набирает всё большую популярность и становится наглядным примером смешения традиций России и Китая.
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