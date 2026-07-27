После убийства девочки в Ленобласти соседи потребовали для обвиняемого высшую меру

Говоря о личности обвиняемого, соседи подчеркнули, что его прежняя репутация больше не имеет значения Жители садоводства в Ленинградской области, где произошло убийство 12-летней девочки, начали собирать подписи под петицией с требованием назначить обвиняемому максимально строгое наказание.