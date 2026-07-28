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«Ничего от Ландо не ожидал»: Оруджев — о Норрисе на Гран При Венгрии

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокоммментировал первую в 2026 году победу действующего чемпиона Формулы 1 Ландо Норриса на Гран При Венгрии.

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