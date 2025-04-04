Предыдущее нечестное поведение может быть индикатором склонности человека ко лжи — таковы выводы авторов исследования, проведенного в Институте изучения преступности, безопасности и права имени Макса Планка.
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