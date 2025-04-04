Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 044 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Высоких  женщин  любят  парни  с  низким  ростом...Парни  инстинктивно  надеются  ,  что  дети    от  высокой  женщин...Девушка с ростом ...
  • Иван Ураганов
    Просто добавляю кипячёную воду и всё.Как спасти пересо...
  • Лидия Курзаева
    Меня мама учила  так  - Если пересолила суп, надо бросить в кастрюлю  горбушку белого хлеба. Она впитает лишнюю соль....Как спасти пересо...

Человек, солгавший один раз — солжет снова, доказало исследование

Человек, солгавший один раз — солжет снова, доказало исследование

Предыдущее нечестное поведение может быть индикатором склонности человека ко лжи — таковы выводы авторов исследования, проведенного в Институте изучения преступности, безопасности и права имени Макса Планка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Никулин
умники..еще чингиз хан сказал-предавши один раз предаст и второй..
Ответить
22 час.
наверх