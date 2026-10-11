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Кадры с места ДТП с маршруткой в Подмосковье

Кадры с места ДТП с маршруткой в Подмосковье

"112" Четыре человека пострадали в массовой аварии в Подмосковье. На месте ДТП побывал корреспондент РЕН ТВ Денис Доля.

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