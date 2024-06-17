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Отделение Социального фонда России по Хакасии оказывает поддержку семьям, усыновившим детей

Отделение Социального фонда России по Хакасии оказывает поддержку семьям, усыновившим детей

Отделение Социального фонда России по Хакасии продолжает оказывать поддержку семьям, усыновившим детей.

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