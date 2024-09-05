Путин поручил увековечить память о Курильской десантной операции

Президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) рассказал о создании новых музеев на Дальнем Востоке, а также поручил увековечить память о Курильской десантной операции.
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