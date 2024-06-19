«В июле будет ещё хуже» – в Киеве обещают отключения света на половину суток

Украинцам стоит ожидать отключений электроэнергии по 10-12 часов в сутки. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».