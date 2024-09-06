Врач Гусейнова: продолжительное использование гаджетов вызывает проблемы со сном у детей

Для детей нужно отводить определенный промежуток времени, проведенного со смартфоном. Если он больше положенного, у ребенка могут появиться проблемы со сном, рассказала врач-терапевт Айгюн Гусейнова в беседе с «Известиями».
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