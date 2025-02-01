Трамп рассказал о переговорах с Москвой: главное за сутки

МОСКВА, 1 февраля, ФедералПресс. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о переговорах с Москвой, в Верховной раде Украины заявили, что в ВСУ скоро не останется солдат, а глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что РФ контролирует около 70 сел региона.
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