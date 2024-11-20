В Оренбургской области прошла акция «Смотри в оба! Будь заметен!»

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» совместно с отрядом ЮИД лицея 1 города Новотроицка вблизи пешеходного перехода, расположенного около школы, провели рейдовое мероприятие «Смотри в оба! Будь заметен!».
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