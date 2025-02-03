Трамп заявил, что демократы в сенате развлекаются, затягивая утверждение его выдвиженцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил затягивание представителями демократического меньшинства в сенате Конгресса утверждения номинированных им кандидатов на ключевые государственные должности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии