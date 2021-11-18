Фрэнк Вогель: «Будем обсуждать с лигой судейство в матчах «Лейкерс», некоторые решения вызывают разочарование»

Фрэнк Вогель: «Будем обсуждать с лигой судейство в матчах «Лейкерс», некоторые решения вызывают разочарование»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель после матча с «Бакс» (102:109) заявил, что у него есть вопросы к лиге по работе судей в этот вечер и по сезону в целом.

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