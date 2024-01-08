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Глава Госдепа Блинкен: мирные палестинцы не должны быть вынуждены покидать Газу

Глава Госдепа Блинкен: мирные палестинцы не должны быть вынуждены покидать Газу

Мирные палестинцы не должны быть вынуждены покидать территорию сектора Газа. Соответствующее заявление, как пишет британское издание The Guardian, сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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