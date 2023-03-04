Где смотреть Динамо Москва – Крылья Советов, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 5 марта

В воскресенье, 5 марта, сыграют Динамо Москва и Крылья Советов в 18 туре РПЛ. Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000₽ после регистрации! Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».