Иск к блогерше Ивлеевой на 1 млрд рублей поступил в Таганский суд Москвы

В суд Таганского района Москвы 16 января поступил коллективный иск против телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, требующий выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей за провокационную "голую" вечеринку в клубе Mutabor.