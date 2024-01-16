Иск к блогерше Ивлеевой на 1 млрд рублей поступил в Таганский суд Москвы

В суд Таганского района Москвы 16 января поступил коллективный иск против телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, требующий выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей за провокационную "голую" вечеринку в клубе Mutabor.
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