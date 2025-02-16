Почетного звания ´Человек года´ удостоена председатель райсовета ветеранов Евгения Довнар.

Согласно решению Бобруйского районного исполнительного комитета по итогам работы за 2024 год почетное звание ´Человек года´ в номинации ´Общественно-политическая деятельность´ присвоено председателю Бобруйской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Довнар Евгении Владимировне.
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