Школьная программа по литературе за 9 класс

Древнерусская литература Слово о полку Игореве ☆ читать ☆ Вся древнерусская литература Рассказы, повести, романы Булгаков Михаил Афанасьевич Собачье сердце (повесть) ☆ читать ☆ Бунин Иван Алексеевич Тёмные аллеи (рассказ) ☆ читать ☆ Гоголь Николай Васильевич Мёртвые души (поэма) ☆ читать ☆ Грибоедов Александр Сергеевич Горе от ума (пьеса) ☆ читать ☆ И.
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