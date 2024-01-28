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Еще один кандидат сдал подписи для регистрации на выборах в президенты

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.

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