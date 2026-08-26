Уганда: Два человека были убиты и еще 37 арестованы в результате столкновений между беженцами из Южного Судана по поводу местных выборов в поселении беженцев Имвепи в районе Терего (Аруа) Северного региона, продолжавшихся 25 августа.
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