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Контрафронт

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Уганда: Два человека были убиты и еще 37 арестованы в результате столкновений между беженцами из...

Уганда: Два человека были убиты и еще 37 арестованы в результате столкновений между беженцами из Южного Судана по поводу местных выборов в поселении беженцев Имвепи в районе Терего (Аруа) Северного региона, продолжавшихся 25 августа.

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