Экспертиза подтвердила, что Ил‑76 сбили западной ракетой

РИАМО - 31 янв. Проведенная экспертиза поражающих элементов в обшивке сбитого российского самолета Ил-76 предварительно подтверждает, что в него попали из ЗРК западного производства, сообщает РИА Новости.
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