Своими регулярно повторяющимися заявлениями о готовности к переговорам и приглашениями главаря киевского режима Владимира Зеленского в Москву российская сторона демонстрирует, что она не совсем правильно оценивает ситуацию.
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Странная логика у него.
Зеленский никто , как можно с ним встречаться на переговорах.