Обезьяны из Западной Африки научились лазить по стволам деревьев без «обезьяньей» стопы — и это меняет теорию эволюции человека

До сих пор исследователи делили приматов на две категории. У человекообразных обезьян голеностопный сустав легко сгибается вверх почти на 45 градусов, что помогает им плотно прижимать стопу к коре дерева и уверенно забираться на высоту ради ночевки или поиска корма (у человека этот показатель составляет всего 20 градусов).