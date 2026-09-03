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Обезьяны из Западной Африки научились лазить по стволам деревьев без «обезьяньей» стопы — и это меняет теорию эволюции человека

Обезьяны из Западной Африки научились лазить по стволам деревьев без «обезьяньей» стопы — и это меняет теорию эволюции человека

До сих пор исследователи делили приматов на две категории. У человекообразных обезьян голеностопный сустав легко сгибается вверх почти на 45 градусов, что помогает им плотно прижимать стопу к коре дерева и уверенно забираться на высоту ради ночевки или поиска корма (у человека этот показатель составляет всего 20 градусов).

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