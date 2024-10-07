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Пожар площадью 200 "квадратов" произошел в жилом доме на Алтае, есть погибшие

Пожар площадью 200 "квадратов" произошел в жилом доме на Алтае, есть погибшие

Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Алтайскому краю В селе Самарка Рубцовского района Алтайского края ночью 7 октября произошел пожар в двухквартирном жилом доме, в результате которого погибли люди.

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