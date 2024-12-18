США предупредил банки Гонконга о возможных санкциях из-за связей с Россией

Заместитель помощника министра финансов США по Азии и Ближнему Востоку в Управлении по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями (TFFC) Джесси Бейкер встретился с представителями финансовых учреждений Гонконга, чтобы предостеречь их от ведения бизнеса с Россией, сообщает Nikkei со ссылкой на источники.