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Регионы России

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Лавров заявил об отказе России обменивать ресурсы на «бусы» Запада

Лавров заявил об отказе России обменивать ресурсы на «бусы» Запада

Россия не собирается обменивать собственные ресурсы на «бусы», заявил 7 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

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