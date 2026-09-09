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Лантратова пенсионерларга тиешле ташламалар турында ничек белергә икәнлеген сөйләде

Лантратова пенсионерларга тиешле ташламалар турында ничек белергә икәнлеген сөйләде

Пенсионерларга социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасында (ЕГИССО) социаль ярдәм чараларын тикшерергә, ә кирәк булганда МФЦга яки социаль яклау органнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк.

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