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Обсуждение предложения о повышении срока службы в армии до двух лет

Обсуждение предложения о повышении срока службы в армии до двух лет

Обсуждение предложения о повышении срока службы в армии до двух лет Ольга ВайленкоВопрос о сроке службы в армии является одним из наиболее обсуждаемых в российском обществе.

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Комментарии
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И
Искандер
Год службы в армии НИЧЕГО не дает. За год службы нормального, хорошего специалиста по военной специальности из призывника очень трудно  воспитать. Представьте себе: Первый месяц после призыва проходит (КМБ) курс молодого бойца (строевая подготовка, изучает уставы и оружие и т.д.)  потом принимает присягу и его направляют на подготовку по специальности : артиллериста, радиста, дизелиста и т.д. Эта подготовка длится от 3-х до 6-ти месяцев, хорошо еще, если до призыва молодца подготовил военкомат. Потом направляют в часть для прохождения в/службы  и там он уже готовится к дембелю. а это уже не служба, так себе. времяпровождение. Почему я так рассуждаю? Да, потому, что лично я отслужил ТРИ года , с ноября 1962 по декабрь 1965 года в ПВО Ленинградской области. охранял небо над Ленинградом. После призыва в ноябре 1962 г прошел КМБ, присягу принял 9 декабря 1062 г и был направлен на курсы радистов-эстистов и через полгода (6 месяцев) после сдачи экзаменов был направлен на точку ПВО Лен области. В течении 2,5 года службы стал радистом 2 класса, начальником радиостанции и уволен в запас в декабре 1965 годе в звании сержанта радиотехнических войск ПВО. Возможна ли такая карьера (в хорошем смысле этого слова) за ГОД службы в настоящее время. Согласен, что техника сейчас более совершенна и требует меньшего времени обучения, но важен еще и опыт, а он приходит только с тренировками, учениями , а за ГОД службы этого не достичь. И последнее: По предложению  выдачи российского гражданства новым гражданам России после службы в ВС РФ.  Как можно призвать на службу в ВС РФ НЕ ГРАЖДАНИНА РФ?Как этот призывник не получив гражданства России сможет принять присягу по защите России проходя службу в ВС РФ? Об этом подумали?
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21 час.
Татьяна Кибишева
О какой дискриминации разговор? Речь идёт об обучении мигрантов, умению воевать, защищать и побеждать в бою за свою новую родину, гражданами которой они так хотят быть. Обязательно придется учитывать уровень образованности, ведь ни для кого не секрет то, что многие из них кроме хвоста ишака в своих кишлаках больше ничего не видели! Очень трудная и объемная задача стоит перед комсоставом сделать из этого стада настоящих воинов. Очень сомнительно что для этого двух лет будет достаточно!!!
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17 час.

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