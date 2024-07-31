Обсуждение предложения о повышении срока службы в армии до двух лет

И

Искандер

Год службы в армии НИЧЕГО не дает. За год службы нормального, хорошего специалиста по военной специальности из призывника очень трудно воспитать. Представьте себе: Первый месяц после призыва проходит (КМБ) курс молодого бойца (строевая подготовка, изучает уставы и оружие и т.д.) потом принимает присягу и его направляют на подготовку по специальности : артиллериста, радиста, дизелиста и т.д. Эта подготовка длится от 3-х до 6-ти месяцев, хорошо еще, если до призыва молодца подготовил военкомат. Потом направляют в часть для прохождения в/службы и там он уже готовится к дембелю. а это уже не служба, так себе. времяпровождение. Почему я так рассуждаю? Да, потому, что лично я отслужил ТРИ года , с ноября 1962 по декабрь 1965 года в ПВО Ленинградской области. охранял небо над Ленинградом. После призыва в ноябре 1962 г прошел КМБ, присягу принял 9 декабря 1062 г и был направлен на курсы радистов-эстистов и через полгода (6 месяцев) после сдачи экзаменов был направлен на точку ПВО Лен области. В течении 2,5 года службы стал радистом 2 класса, начальником радиостанции и уволен в запас в декабре 1965 годе в звании сержанта радиотехнических войск ПВО. Возможна ли такая карьера (в хорошем смысле этого слова) за ГОД службы в настоящее время. Согласен, что техника сейчас более совершенна и требует меньшего времени обучения, но важен еще и опыт, а он приходит только с тренировками, учениями , а за ГОД службы этого не достичь. И последнее: По предложению выдачи российского гражданства новым гражданам России после службы в ВС РФ. Как можно призвать на службу в ВС РФ НЕ ГРАЖДАНИНА РФ?Как этот призывник не получив гражданства России сможет принять присягу по защите России проходя службу в ВС РФ? Об этом подумали?