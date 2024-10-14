Победным получился очередной тур Второй лиги чемпионата России по футболу для представителей полуострова

Победным получился очередной тур Второй лиги чемпионата России по футболу для представителей полуостроваОни соперничали с двумя коллективами из Махачкалы «Рубин Ялта» дома уверенно разобрался с «Легионом», а «Севастополь» со вторым составом динамовцевКак это было — смотрите далее@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .