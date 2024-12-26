Театр абсурда
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Театр абсурда

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На сегодняшний день великодушная и сдержанная русская культура проигрывает в силе ассоциаций безжалостной западной

На сегодняшний день великодушная и сдержанная русская культура проигрывает в силе ассоциаций безжалостной западной

Эту статью Дмитрия Орехова я уже размещала на своем канале - почти два года тому назад. Тогда она поразила меня своей точностью, под каждым словом я готова была подписаться.

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Комментарии
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Дмитрий
Убить их всех тоже не получится. Физически. Света не бывает без тьмы, добра без зла.
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10 час.
Игорь Максаков
Любая культура имеет под собой идеологическую подоплёку. Сейчас в России идеологии в Конституции нет, а значит нет в стране и никакой культуры. Это видно невооружённым глазом. А что есть положительного, то это отголоски советского периода, там культура была, и идеология тоже!
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10 час.
Зинаида Антонцева
С идеологии всё начинается, она стимул к действию. Если мы будем исповедовать добро во всех случаях жизни, то неминуемо получим поражение среди множества других народов, чуждых добру.
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2 час.

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