На сегодняшний день великодушная и сдержанная русская культура проигрывает в силе ассоциаций безжалостной западной

Убить их всех тоже не получится. Физически. Света не бывает без тьмы, добра без зла.

Игорь Максаков

Любая культура имеет под собой идеологическую подоплёку. Сейчас в России идеологии в Конституции нет, а значит нет в стране и никакой культуры. Это видно невооружённым глазом. А что есть положительного, то это отголоски советского периода, там культура была, и идеология тоже!