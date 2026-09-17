«Они себе не в ногу, а прямо в голову стреляют»: бывший израильский разведчик описал Европе войну с Россией

Запад не знает, как это воевать с РФ, думая, что будет как на Украине, тогда как ВС России за полчаса вернут Европу в каменный век, предостерег Яков Кедми.
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