Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Они себе не в ногу, а прямо в голову стреляют»: бывший израильский разведчик описал Европе войну с Россией

«Они себе не в ногу, а прямо в голову стреляют»: бывший израильский разведчик описал Европе войну с Россией

Запад не знает, как это воевать с РФ, думая, что будет как на Украине, тогда как ВС России за полчаса вернут Европу в каменный век, предостерег Яков Кедми.

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