Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Пенальти полбеды ,но когда судья -придурок дал "желтую" Коваленко ,за то ,что тот возмутился по поводу откровенного н...Генич: впервые ви...
  • Marina Bubon
    Верёвку и кусок мыла в студию!С 20 мая Зеленски...
  • Вовладар Даров
    Официального заявления от Ирана не поступало!!!!!Mehr: президент И...

Лавров: на Западе отсутствуют политики, способные говорить на языке фактов

Лавров: на Западе отсутствуют политики, способные говорить на языке фактов

В западных странах отсутствуют политики, которые могут говорить на языке фактов. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления политиков о взрыве "Северных потоков" Россией, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх