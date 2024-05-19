Лавров: на Западе отсутствуют политики, способные говорить на языке фактов

В западных странах отсутствуют политики, которые могут говорить на языке фактов. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления политиков о взрыве "Северных потоков" Россией, передает ТАСС.
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