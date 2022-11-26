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«Аризона» забила «Детройту» на 59:34 после минутной непрерывной атаки 6 на 4. Чикран забросил с 5-й попытки

«Аризона» забила «Детройту» на 59:34 после минутной непрерывной атаки 6 на 4. Чикран забросил с 5-й попытки

«Аризона» забила «Детройту» на 59:34 после минутной непрерывной атаки 6 на 4. Защитник «Койотис» Джейкоб Чикран сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» за 26 секунд до завершения третьего периода.

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