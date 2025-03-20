На днях глава ФСИН Аркадий Гостев сообщил, что в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), иначе говоря, в СИЗО и колониях, сильно увеличилось количество иностранцев.
Мигранты заполняют российские тюрьмы
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Правильно! И Главное Управление Лагерей! Вопрос назрел. Пусть эти обезьяны сами зарабатывают себе на миску лагерной похлебки.
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1 час.
Н
Николай
Не много ли бюджет тратит на этих дикарей!? А м.б. не пора ли просто отправлять на "отдых" на южное побережье одного из наших северных морей - Карского, Лаптевых и др. При этом в рюкзак (сколько унесёт) еда и одежда, в соотношении, на выбор! Вертолётом доставка (в мае месяце - начало летнего сезона!), через каждые 10 км - остановка, высадка по одному человеку - чтобы друг друга не съели! Естественно, они вне закона! Иди в любую сторону: туда-сюда 500 км мин. до ближайшего жилья. Отмолишь грехи, Господь м.б. поможет. А остальное - надежда на собственные силы - а эти бородатые, в основном, люди южные.
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1 час.
igor kim
И самое лучшее решение - отправить всех мигрантов на свою Родину. Но лучшие решения не будут приняты, пока Россией управляют не русские.
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25 мин.
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