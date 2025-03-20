Мигранты заполняют российские тюрьмы

Н

Николай

Не много ли бюджет тратит на этих дикарей!? А м.б. не пора ли просто отправлять на "отдых" на южное побережье одного из наших северных морей - Карского, Лаптевых и др. При этом в рюкзак (сколько унесёт) еда и одежда, в соотношении, на выбор! Вертолётом доставка (в мае месяце - начало летнего сезона!), через каждые 10 км - остановка, высадка по одному человеку - чтобы друг друга не съели! Естественно, они вне закона! Иди в любую сторону: туда-сюда 500 км мин. до ближайшего жилья. Отмолишь грехи, Господь м.б. поможет. А остальное - надежда на собственные силы - а эти бородатые, в основном, люди южные.