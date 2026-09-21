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Накопительные счета стали главным инструментом сбережений россиян в августе

Накопительные счета стали главным инструментом сбережений россиян в августе

В августе объём средств российских вкладчиков на накопительных счетах вырос на 78 миллиардов рублей и превысил 10,7 триллионов рублей.

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