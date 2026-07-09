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Ивановские новости

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Уралсиб запустил программу рефинансирования комбокредитов

Уралсиб запустил программу рефинансирования комбокредитов

Программа позволяет рефинансировать ипотечный комбокредит и рыночный кредит стороннего банка, максимальная сумма кредита — до 30 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, до 15 млн рублей для остальных регионов.

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