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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о словах Разина: «Вспылил немного, да и журналист его с Ткачевым доставал. Потому Андрей все и высказал. Это просто эмоции, рабочий момент»

Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на высказывания главного тренера « Металлурга » Андрея Разина про нападающего команды Владимира Ткачева .

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