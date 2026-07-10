В Брянске ВСУ атаковали школу и жилой дом

В результате ежедневных атак ВСУ на регион под обстрелы попадают исключительно гражданские объекты. Удары наносятся по социальной инфраструктуре: школам, больницам, детским садам и жилым домам, сообщил врио брянкого губернатора.
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