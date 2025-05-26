Враг пошёл на Курщину: За ночь две попытки прорыва. Известно о первых потерях

SHOT: ВСУ дважды за ночь попытались прорваться в Курскую область.В SHOT утверждают, что этой ночью группа из семи украинских боевиков пыталась прорваться на территорию Курской области, задействуя квадроциклы.
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