Полиция провела операцию "Алкоголь", задержала нарушителей правил продажи алкоголя детям

На территории Сахалинской области сотрудники полиции совместно с общественными активистами провели масштабную оперативно-профилактическую операцию "Алкоголь", направленную на предупреждение, выявление и расследование преступлений в сфере незаконного оборота спирта и алкогольных напитков, а также борьбу с бытовыми правонарушениями.