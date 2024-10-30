Полиция провела операцию "Алкоголь", задержала нарушителей правил продажи алкоголя детям

На территории Сахалинской области сотрудники полиции совместно с общественными активистами провели масштабную оперативно-профилактическую операцию "Алкоголь", направленную на предупреждение, выявление и расследование преступлений в сфере незаконного оборота спирта и алкогольных напитков, а также борьбу с бытовыми правонарушениями.
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