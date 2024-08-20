Сразу два пожара в один день произошли в Новоаннинском районе: горели трактор и хозпостройка 🔥🔥🔥 Вчера в 15.
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Сразу два пожара в один день произошли в Новоаннинском районе: горели трактор и хозпостройка 🔥🔥🔥 Вчера в 15.