Фастовский подтвердил уход Худобина: «Расторгли контракт по обоюдному согласию. Личные планы с Антоном не обсуждали, не знаем, что он теперь будет делать»

«Да, мы расторгли контракт с Антоном Худобиным. Это случилось по обоюдному согласию. Личные планы с Антоном не обсуждали и не знаем, что он теперь будет делать, но желаем ему удачи», – сказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.