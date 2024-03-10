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Фастовский подтвердил уход Худобина: «Расторгли контракт по обоюдному согласию. Личные планы с Антоном не обсуждали, не знаем, что он теперь будет делать»

«Да, мы расторгли контракт с Антоном Худобиным. Это случилось по обоюдному согласию. Личные планы с Антоном не обсуждали и не знаем, что он теперь будет делать, но желаем ему удачи»,  – сказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

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