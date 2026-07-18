More Than 227,000 US Property Foreclosure Filings In First Half Of 2026 Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, A total of 227,548 properties in the United States made foreclosure filings in the first six months of this year, a 21 percent increase from the same period last year, according to real estate analytics company ATTOM.
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