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Zero Hedge

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More Than 227,000 US Property Foreclosure Filings In First Half Of 2026

More Than 227,000 US Property Foreclosure Filings In First Half Of 2026

More Than 227,000 US Property Foreclosure Filings In First Half Of 2026 Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, A total of 227,548 properties in the United States made foreclosure filings in the first six months of this year, a 21 percent increase from the same period last year, according to real estate analytics company ATTOM.

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