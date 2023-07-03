Постпред Гатилов: зерновая сделка превратилась в коммерческий проект

Зерновая сделка перестала быть гуманитарным проектом и стала уже коммерческим проектом. Об этом заявил в интервью газете "Известия" постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Зерновая сделка перестала быть гуманитарным проектом и стала уже коммерческим проектом. Об этом заявил в интервью газете "Известия" постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
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