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Аргументы и Факты

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Трамп одобрил расстрел устроившего стрельбу на базе в Техасе в 2009 году

Трамп одобрил расстрел устроившего стрельбу на базе в Техасе в 2009 году

Президент США Дональд Трамп одобрил смертную казнь через расстрел для бывшего военного врача Нидала Малика Хасана, устроившего стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе.

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