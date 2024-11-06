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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски забил 18 голов в 16 матчах за «Барсу» в сезоне. У 36-летнего поляка 4 мяча в 4 играх ЛЧ

36-летний польский форвард добил мяч, отскочивший от штанги после удара Рафиньи, в ворота «Црвены Звезды» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1, перерыв).

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