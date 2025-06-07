Запрет на купание в состоянии опьянения предложило ввести МЧС

Геннадий Бережнов

Купание в состоянии опьянения", курение в подъездах и квартирах, а животные и в магазинах гуляют, как и многое другое чем депутаты сегодня живут. Однако где тут реальность, а ею и не пахнет. Прежде нужно ответить, а как всё это контролировать и кто это будет делать! Сознательность народа и его оповещения это проходили, как сегодня проходят мимо дерущихся на улицах.