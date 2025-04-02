Цикличное дело: ученые открыли тайну распространения метастазов в организме

Команда ученых из России детально показала, что инвазия опухоли, то есть ее прорастание в соседние органы, — это не просто разрушение тканей, а сложный процесс коллективной миграции опухолевых клеток, при котором метастазы инициируют дальнейшее распространение рака.
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