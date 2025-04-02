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Цикличное дело: ученые открыли тайну распространения метастазов в организме

Цикличное дело: ученые открыли тайну распространения метастазов в организме

Команда ученых из России детально показала, что инвазия опухоли, то есть ее прорастание в соседние органы, — это не просто разрушение тканей, а сложный процесс коллективной миграции опухолевых клеток, при котором метастазы инициируют дальнейшее распространение рака.

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Комментарии
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АК
Арик Кука
Так и не лечат. Медикам собянин закупил аппаратуры для лечения, а медики не лечат. Одни сплошные обследования: мевазия, на дифузию. А зарплата им идёт за число талончиков. Нельзя доверять медицину технаря бездушным.
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