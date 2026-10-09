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SPLETNIK

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"Много раз была на её месте". Анна Седокова сравнила себя с Меган Фокс, которую критикуют за филлеры

"Много раз была на её месте". Анна Седокова сравнила себя с Меган Фокс, которую критикуют за филлеры

43-летняя Анна Седокова сравнила себя с 40-летней Меган Фокс, которую критикуют за злоупотребление филлерами и увеличение ягодиц.

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