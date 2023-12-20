Орбан заявил, что прием Украины в ЕС раздавит экономику Европы

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) «раздавит насмерть» экономику Европы и оставит Венгрию без денег. Об этом заявил 20 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии